Transfert d'un gardien de but : C'est imminent au PSG !

Cet été, le poste de gardien de but aurait été clairement chamboulé au PSG. Et pour cause, malgré son 2025 exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma est poussé au départ et Luis Enrique a décidé d'installer Lucas Chevalier au poste de titulaire. Une situation qui a des conséquences sur d'autres joueurs à l'image d'Arnau Tenas dont le transfert à Villarreal est désormais imminent.

Contre toute attente, le PSG s'est lancé cet été dans un chantier au poste de gardien de but. Malgré la seconde partie de saison dernière exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma, le portier italien ne prolongera pas son contrat qui s'achève en 2026, et c'est Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, qui est le nouveau gardien titulaire du PSG.

Tenas va signer à Villarreal Et ce choix a d'autres conséquences. En effet, relégué en cinquième position dans la hiérarchie des gardiens de but, Arnau Tenas va quitter le PSG. Selon les informations de L'EQUIPE, le portier espagnol va s'engager avec Villarreal. Toutes les parties sont tombées d'accord pour un transfert qui devrait être officialisé mercredi.