Transfert à l’OM : Il met la pression au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit intéressé par Dani Ceballos, l’OM ne parvient pas trouver un terrain d’entente sur le montant de l’opération, le Real Madrid réclamant environ 15M€ pour l’international espagnol. Ce dernier fait pression pour rejoindre Marseille, avec qui il a déjà un accord, et les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Pour renforcer son milieu de terrain, l’OM regarde notamment du côté du Real Madrid. Marseille est entré en contact avec la Casa Blanca dans l’optique d’une arrivée de Dani Ceballos (29 ans), à qui il reste deux ans de contrat, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’opération.

Ceballos met la pression pour rejoindre l’OM Comme indiqué par les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, il y a un écart sur la valorisation du joueur. Le Real Madrid demande environ 15M€ pour Dani Ceballos, un montant jugé trop élevé par l’OM. Mais Matteo Moretto ajoute que les négociations se poursuivent entre les deux clubs.