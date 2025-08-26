Mercato - OM : Les deux prochains transfert dévoilés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un remplaçant à Jonathan Rowe, transféré à Bologne, l’OM s’intéresserait à Hamed Junior Traoré. La direction olympienne serait sous le charme du profil polyvalent de l’international ivoirien, capable d’évoluer comme milieu offensif ou sur un côté. Un dossier qui serait indépendant de celui d’Edon Zhegrova, qui serait toujours dans le viseur de Marseille.

Après avoir trouvé le remplaçant de Quentin Merlin (23 ans) en la personne d’Emerson Palmieri (31 ans), qui devrait résilier son contrat avec West Ham avant de s’engager pour les deux prochaines saisons, l’OM continue de rechercher un renfort au milieu de terrain. Alors que la piste Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) se complique, Marseille en a activé une nouvelle, menant à Florentino Luis (26 ans, Benfica Lisbonne), d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano.

L’OM discute avec Bournemouth pour Hamed Junior Traoré L’OM est également à la recherche d’un ailier, alors que Jonathan Rowe (22 ans) a été transféré définitivement à Bologne. En ce sens, Foot Mercato indique que la direction olympienne apprécierait beaucoup le profil d’Hamed Junior Traoré (25 ans), capable d’évoluer en tant que milieu offensif ou sur un côté. De retour après avoir été prêté à Auxerre la saison dernière, l’international ivoirien (10 sélections) peut quitter Bournemouth, où il lui reste trois ans de contrat, et les deux clubs discuteraient d’un prêt avec option d’achat.