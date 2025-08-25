Transfert à 20M€ : Coup de tonnerre à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit annoncé sur la piste d’Hamed Junior Traoré pour remplacer Jonathan Rowe, l’OM n’aurait pas encore abandonné celle menant à Edon Zhegrova. Alors que la Juventus ne semblerait pas vouloir aller plus loin pour le moment, Marseille de son côté continuerait de travailler sur un transfert de l’international kosovar, même si Olivier Létang a indiqué qu’il y avait de fortes chances qu’il reste au LOSC.

Présent en conférence de presse vendredi, Olivier Létang a évoqué la situation d’Edon Zhegrova. Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, l’ailier âgé de 26 ans, suivi par l’OM et la Juventus, pourrait finalement rester au LOSC : « Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il reste avec nous cette saison. »

L’OM n’a pas abandonné pour Zhegrova Cela n’aurait pas refroidi l’OM, puisque d’après les informations du journaliste de Sky Sport Luca Bendoni, la direction olympienne continuerait à travailler sur un transfert d’Edon Zhegrova. La Juventus n’aurait pas l’intention d’aller plus loin dans ce dossier pour le moment et l’international kosovar (34 sélections) serait toujours enclin à rejoindre Marseille.