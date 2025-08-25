Transfert à 40M€ : Le PSG lance un ultimatum, c'est la dernière chance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est condamné à partir s'il veut jouer cette saison. Alors que Luis Enrique a décidé de miser sur Lucas Chevalier, l'Italien est poussé vers la sortie par la direction parisienne. Alors que Gianluigi Donnarumma a déjà fait ses adieux aux supporters, le PSG exigerait une quarantaine de millions d'euros pour le laisser filer. Reste à savoir si Manchester City répondra favorablement aux demandes du club de la capitale.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Quatre ans plus tard, l'international italien est destiné à changer de club.

PSG - Donnarumma : Ça chauffe avec Manchester City En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a négocié avec sa direction pendant de longues semaines pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le plan financier. Par conséquent, le PSG a décidé de recruter Lucas Chevalier et d'en faire son gardien numéro 1. Alors que Luis Enrique ne compte plus sur Gianluigi Donnarumma, le PSG aimerait le vendre pour récupérer une belle enveloppe lors de ce mercato estival. De cette manière, le portier de 26 ans ne partira pas librement et gratuitement dans un an, quand son bail arrivera à terme.

PSG : Un accord entre Donnarumma et City ? Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi refuserait de paniquer concernant Gianluigi Donnarumma. S'il ne reste que quelques jours pour finaliser la vente de son numéro 1, le club emmené par Luis Enrique ne compte en aucun cas brader le joueur pour autant.