OM - Real Madrid : Ce transfert est débloqué par Rabiot ?

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM tente de s’attacher les services de Dani Ceballos. Des discussions ont été initiées avec le Real Madrid dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de l’international espagnol, un dossier qui serait lié à un éventuel départ d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts.

La dernière semaine du mercato devrait être très animée du côté de l’OM, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, la direction olympienne a ciblé Dani Ceballos (29 ans) et des discussions en ce sens ont été initiées avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Ceballos remplaçant de Rabiot à l’OM ? L’OM aimerait s’attacher les services de l’international espagnol (13 sélections) en prêt avec option d’achat et est également entré en contact avec son entourage. Une potentielle arrivée de Dani Ceballos devrait confirmer la tendance en ce qui concerne Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après sa violente altercation avec Jonathan Rowe.