Mercato - 20M€ : Le PSG va boucler un très gros coup !

Durant l’été 2023, le PSG décidait de tenter un pari en signant Marco Asensio, libre de tout contrat après son aventure au Real Madrid. De moins en moins utilisé par Luis Enrique, l’Espagnol avait rejoint Aston Villa en prêt la saison dernière. Le joueur de 29 ans s’apprête à signer définitivement chez les Villans pour 20M€.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato estival plutôt animée. Car si sur le plan des arrivées, Paris devrait se contenter de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, du côté des départs, plusieurs gros dossiers sont en cours. Les dirigeants parisiens finalisent les départs de certains joueurs, dont Marco Asensio.

Asensio vers Aston Villa Peu utilisé par Luis Enrique en seconde partie de saison dernière, l’offensif espagnol avait rejoint Aston Villa en prêt. Marco Asensio semble avoir convaincu Unaï Emery, étant donné que le club anglais cherche depuis plusieurs semaines à recruter définitivement le joueur formé à Majorque. D’après l’Equipe, les « Villans » ont formulé une offre de 15M€ afin de faire plier le PSG.