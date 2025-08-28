Surprise, un ancien grand nom de l'OM prépare son grand retour en France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival fermera ses portes lundi à 20h, plusieurs surprises sont encore attendues en Ligue 1. Et l'une d'entre elles pourrait arriver à l'OL. En effet, les Lyonnais suivraient avec attention la situation de César Azpilicueta. Libre de tout contrat, l'ancien joueur de l'OM pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1.

Compte tenu de ses problèmes économiques, l'OL vit un mercato très particulier. Contraint de vendre plusieurs joueurs majeurs tels que Rayan Cherki et Lucas Perri, en attendant peut-être Georges Mikautadze, le club rhodanien a du se montrer ingénieux pour se renforcer. Les Gones ont ainsi tenté des coups avec Tyler Morton, Pavel Sulc, Adam Karabec ou encore Ruben Kluivert.

Azpilicueta plaît à l'OL Et malgré un début de saison très encourageant, avec deux victoires en deux matches, l'OL compte bien faire encore quelques coups d'ici la fin du mercato, notamment dans le secteur défensif où l'effectif manque de profondeur. Dans cette optique, selon les informations de RMC Sport, les Lyonnais s'intéresseraient à César Azpilicueta, libre depuis la fin de son contrat à l'Atlético de Madrid. Le défenseur de 36 ans apporterait son expérience au sein d'un effectif rajeuni, mais également sa polyvalence puisqu'il est capable de jouer dans l'axe mais également au poste de latéral droit.