Transfert de Rabiot : L’ultime coup de pression de l’OM !

Axel Cornic

Alors que le feuilleton nous a tenu en haleine ces derniers jours, Adrien Rabiot pourrait finalement bien quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. L’international français est annoncé tout proche de l’AC Milan, où son ancien coach Massimiliano Allegri aurait fait le forcing pour l’avoir sous ses ordres.

Partira ? Ne partira pas ? Tout et son contraire ont été dit ces derniers jours à l’OM, sur Adrien Rabiot. Et si la réconciliation évoquée par Roberto De Zerbi a un temps semblé possible, les deux parties se dirigeraient vraisemblablement vers une séparation.

Rabiot se rapproche de Milan D’après les informations de la plupart des médias italiens, l’offensive finale aurait été lancée par l’AC Milan, qui semblait être la seule piste concrète pour Rabiot. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations avec l’OM seraient plus qu’avancée et le départ de Yunus Musah vers l’Atalanta pourrait encore plus accélérer les choses.