Transfert de Rabiot : L’ultime coup de pression de l’OM !

Alors que le feuilleton nous a tenu en haleine ces derniers jours, Adrien Rabiot pourrait finalement bien quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. L’international français est annoncé tout proche de l’AC Milan, où son ancien coach Massimiliano Allegri aurait fait le forcing pour l’avoir sous ses ordres.
Partira ? Ne partira pas ? Tout et son contraire ont été dit ces derniers jours à l’OM, sur Adrien Rabiot. Et si la réconciliation évoquée par Roberto De Zerbi a un temps semblé possible, les deux parties se dirigeraient vraisemblablement vers une séparation.
Rabiot se rapproche de Milan
D’après les informations de la plupart des médias italiens, l’offensive finale aurait été lancée par l’AC Milan, qui semblait être la seule piste concrète pour Rabiot. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations avec l’OM seraient plus qu’avancée et le départ de Yunus Musah vers l’Atalanta pourrait encore plus accélérer les choses.
L’OM veut ses 15M€ !
Mais si à Marseille on souhaite vendre Adrien Rabiot, hors de question de le brader pour autant. La Gazzetta dello Sport nous apprend que l’OM aurait été très clair avec l’AC Milan : le prix fixé pour un transfert du joueur est de 15M€ et il n’est pas du tout négociable. Ce montant semblait initialement trop élevé pour les Rossoneri, mais la situation aurait changé tout récemment.