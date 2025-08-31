Clash à l'OM : Un joueur provoque le transfert de Rabiot, il est dégoûté !

Alexis Brunet

Alors que le mercato ferme ses portes lundi à 20H, Adrien Rabiot a encore des chances de quitter l’OM. Le milieu de terrain est sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe et il suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Un possible départ qui attriste beaucoup Geronimo Rulli, car il est en partie responsable de l’altercation entre les deux hommes.

Après Rennes et le Paris FC, l’OM affronte ce dimanche l’OL en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Comme face aux Parisiens, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur la présence d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain est toujours sur la liste des transferts et personne ne sait encore ce qu’il adviendra de lui alors que le mercato ferme ses portes ce lundi à 20H.

La bagarre qui a tout changé Alors qu’Adrien Rabiot était un joueur majeur de l’OM la saison dernière, c’est à cause d’une décision extrasportive qu’il est aujourd’hui proche d’un départ. En effet, le milieu de terrain a été puni par le club phocéen pour s’être battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais après la défaite contre Rennes (1-0).