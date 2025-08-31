Transfert à 20M€ : L’accord qui sème la panique à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il tient déjà un accord contractuel avec Edon Zhegrova, l’OM doit faire face à la concurrence de la Juventus, qui s’est également entendu avec l’ailier âgé de 26 ans. La Vieille Dame est actuellement en négociations avec le LOSC, qui réclame environ 20M€ pour s’en séparer, mais doit d’abord réussir à trouver une porte de sortie à Nico Gonzalez.

Comme indiqué par L’Équipe ce dimanche matin, malgré les déclarations d’Olivier Létang, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Edon Zhegrova (26 ans), avec qui un accord contractuel a déjà été trouvé. Mais Marseille n’est pas seul dans ce dossier et pourrait bien voir la Juventus lui passer devant.

Zhegrova a également un accord avec la Juventus Car, dans le même temps, Edon Zhegrova s’est également mis d’accord avec la Vieille Dame, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. La Juventus est actuellement en négociations afin de trouver un terrain d’entente avec le LOSC, qui réclame environ 20M€, pour le transfert de l’international kosovar (34 sélections).