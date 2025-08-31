Transfert à 20M€ : L’accord qui sème la panique à l’OM !

Alors qu’il tient déjà un accord contractuel avec Edon Zhegrova, l’OM doit faire face à la concurrence de la Juventus, qui s’est également entendu avec l’ailier âgé de 26 ans. La Vieille Dame est actuellement en négociations avec le LOSC, qui réclame environ 20M€ pour s’en séparer, mais doit d’abord réussir à trouver une porte de sortie à Nico Gonzalez.
Comme indiqué par L’Équipe ce dimanche matin, malgré les déclarations d’Olivier Létang, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Edon Zhegrova (26 ans), avec qui un accord contractuel a déjà été trouvé. Mais Marseille n’est pas seul dans ce dossier et pourrait bien voir la Juventus lui passer devant.
Zhegrova a également un accord avec la Juventus
Car, dans le même temps, Edon Zhegrova s’est également mis d’accord avec la Vieille Dame, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. La Juventus est actuellement en négociations afin de trouver un terrain d’entente avec le LOSC, qui réclame environ 20M€, pour le transfert de l’international kosovar (34 sélections).
La Juventus doit d’abord vendre Nico Gonzalez
Toutefois, pour pouvoir boucler l’arrivée d’Edon Zhegrova, les Bianconeri doivent d’abord réussir à se séparer de Nico Gonzalez (27 ans). En ce sens, toujours selon Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid est sur le coup et négocie avec la Juventus afin d’attirer l’international argentin (43 sélections).