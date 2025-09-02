Mercato - PSG : La demande spéciale de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. Le club de la capitale n’a enregistré que trois recrues. À ce sujet, Luis Enrique aurait fait une demande assez spéciale à sa direction pour le déroulement du mercato.

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le marché des transferts cet été dans le sens des arrivées. Les Rouge-et-Bleu n’ont enregistré que trois recrues : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. La direction parisienne se serait pliée aux demandes de Luis Enrique, qui souhaitait notamment un profil de gardien de but différent, ce qui a précipité le départ de Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique a fait une demande mercato au PSG Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique aurait d’ailleurs fait une demande assez spéciale à ses dirigeants. Le coach du PSG aurait fait savoir à Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos qu’il souhaitait jouer la carte de la stabilité. Et visiblement, les hautes sphères parisiennes ont écouté le technicien espagnol.