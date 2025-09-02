PSG - Transfert à l’OM : La trahison de son «meilleur ami» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont très proches depuis de longues années et le sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018. Et ce n’est pas le transfert de Benjamin Pavard à l’OM, ennemi historique du PSG, qui changera quelque chose à cette amitié pour Lucas Hernandez. Et ce, bien que le défenseur du Paris Saint-Germain s’est montré bien embêté devant les caméras de Canal+.

Ce lundi 1er septembre fut jour de rentrée des classes à Clairefontaine. Les internationaux sélectionnés par Didier Deschamps pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine et l’Islande les 5 et 9 septembre prochain se sont tous retrouvés. Les deux frères Hernandez, à savoir Theo et Lucas, ont pu évoquer un transfert surprise de dernière minute du côté de l’OM : celui de Benjamin Pavard.

«Il va à Marseille ?!» : Lucas Hernandez choqué par la signature de Benjamin Pavard à l’OM Le champion du monde 2018 a signé électroniquement son contrat lundi soir scellant ainsi l’accord passé entre l’OM et l’Inter pour son prêt payant avec une option d’achat de 15M€ d’après les informations de L’Equipe. Au détour d’une discussion partagée par Canal+ sur le compte X de Canal+ Foot entre Theo Hernandez et Lucas Hernandez, on peut témoigner de la surprise du défenseur du PSG. « Benjamin Pavard va à Marseille », a lancé le défenseur d’Al-Hilal à son grand frère du Paris Saint-Germain. « Il va à Marseille ?! », lui a répondu Lucas Hernandez choqué.