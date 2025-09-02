PSG - Transfert à l’OM : La trahison de son «meilleur ami» !

Ils sont très proches depuis de longues années et le sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018. Et ce n’est pas le transfert de Benjamin Pavard à l’OM, ennemi historique du PSG, qui changera quelque chose à cette amitié pour Lucas Hernandez. Et ce, bien que le défenseur du Paris Saint-Germain s’est montré bien embêté devant les caméras de Canal+.
Ce lundi 1er septembre fut jour de rentrée des classes à Clairefontaine. Les internationaux sélectionnés par Didier Deschamps pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine et l’Islande les 5 et 9 septembre prochain se sont tous retrouvés. Les deux frères Hernandez, à savoir Theo et Lucas, ont pu évoquer un transfert surprise de dernière minute du côté de l’OM : celui de Benjamin Pavard.
«Il va à Marseille ?!» : Lucas Hernandez choqué par la signature de Benjamin Pavard à l’OM
Le champion du monde 2018 a signé électroniquement son contrat lundi soir scellant ainsi l’accord passé entre l’OM et l’Inter pour son prêt payant avec une option d’achat de 15M€ d’après les informations de L’Equipe. Au détour d’une discussion partagée par Canal+ sur le compte X de Canal+ Foot entre Theo Hernandez et Lucas Hernandez, on peut témoigner de la surprise du défenseur du PSG. « Benjamin Pavard va à Marseille », a lancé le défenseur d’Al-Hilal à son grand frère du Paris Saint-Germain. « Il va à Marseille ?! », lui a répondu Lucas Hernandez choqué.
«Oh mon Ben, qu’est-ce que tu m’as fait ?»
De quoi permettre à Theo Hernandez de laisser la porte ouverte à une rupture cash entre son frère et Benjamin Pavard au vu de la rivalité historique opposant le PSG et l’OM. « La fin d’une très belle amitié ? ». Après avoir pris un temps de réflexion, Lucas Hernandez a fait l’aveu suivant à l’ex-joueur de l’AC Milan. « Ben, mon ami Ben… Oh mon Ben, qu’est-ce que tu m’as fait ? Non, Ben c’est mon meilleur ami dans le monde du foot. Du coup, je pense que ça va continuer à être comme ça ».