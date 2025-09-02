Recrutement historique à l’OM : Riolo annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement emballé par les recrutements de dernière minute effectués par l'OM dans cette dernière ligne droite du mercato estival, Daniel Riolo a livré son sentiment lundi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Et l'éditorialiste estime tout simplement qu'il s'agit de l'un des meilleurs recrutements jamais effectués ces dernières années par le club phocéen.

Les dernières heures du mercato estival 2025 ont été très mouvementées du côté de l'OM ! Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri... Le secteur défensif de Roberto De Zerbi a connu des changements majeurs, et l'OM a donc réussi à attirer plusieurs éléments de renommée internationale dans ses rangs. Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est d'ailleurs lâché sur ces nombreux bouleversements de dernière minute à l'OM.

« Une équipe complètement chamboulée en fin de mercato » « Aujourd’hui, ce qui intéresse les supporters de l’OM c’est le week-end rocambolesque qu’ils viennent de vivre. Dans la situation actuelle de Marseille avec en plus cette défaite, voir que l’équipe est complètement chamboulée en cette fin de mercato avec une défense clairement qui va être totalement reconstruite. Au vu des arrivées, tu te dis que personne dans ceux qui étaient là la semaine dernière est titulaire. Balerdi ? Si tu mets Pavard et Aguerd, je ne sais pas », indique Riolo, qui souligne néanmoins la grande qualité du recrutement de l'OM malgrés tout ce chamboulement.