PSG : Le transfert qui a mis le feu au mercato !

Axel Cornic

Parmi les plus grandes stars du Paris Saint-Germain il y a encore quelques semaines, Gianluigi Donnarumma a connu un revirement assez brutal en ce mercato estival. Poussé vers la sortie, il a été remplacé par Lucas Chevalier et il a bien failli aller tout droit vers la catastrophe, puisque sa signature avec Manchester City n'est arrivée que dans les derniers instants du marché des transferts.

Décidément, le PSG ne fait pas de sentiments avec ses gardiens. Après Keylor Navas, c’est Gianluigi Donnarumma qui en a fait les frais, puisqu’il a été écarté de l’équipe alors que tout le monde le voyait continuer à Paris encore plusieurs années. Et son avenir a été l’un des gros feuilletons de l’été, avec tout le monde qui souhaitait connaitre le nouveau club du capitaine de la Squadra Azzurra.

Tout le monde voulait Donnarumma Si Manchester City a tout de suite semblé être la solution parfaite, il a fallu attendre très longtemps pour voir les choses s’emboiter. La Gazzetta dello Sport nous apprend d’ailleurs que dans les derniers jours du mercato, Galatasaray ainsi que Fenerbahçe auraient tenté leur chance pour Donnarumma, qui ne semblait toutefois pas vouloir poursuivre sa carrière en Turquie.