OM : Il règle son transfert au mariage de son frère !

Axel Cornic

Alors qu’on annonçait plutôt un mercato d’ajustement à l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, on a eu droit à un nouvel été bouillant. Pas moins de douze nouveaux joueurs, avec notamment Igor Paixão ou encore Benjamin Pavard qui ont posé leurs valises dans le sud de la France. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient bien aimé que cette liste soit un peu plus longue.

Comme souvent, un mercato est fait de hauts et de bas. Ainsi, cet été, l’OM a bouclé le plus gros transfert de son histoire avec l’arrivée d’Igor Paixão en provenance de Feyenoord, qui a couté près de 35M€. Mais le club phocéen a également connu quelques grosses désillusions, avec notamment l’énorme clash avec Adrien Rabiot, qui a été placé sur la liste de transferts avant de signer à l’AC Milan.

« Il a reçu de nombreuses offres de Premier League à Naples, en passant par Marseille » Ce n’est pas tout, puisque quelques jolis coups ont également échappé à l’OM, comme avec Edon Zhegrova. Star du LOSC, l’ailier semblait pouvoir venir compléter l’attaque de Roberto De Zerbi, aux côtés Mason Greenwood ou encore la nouvelle recrue Igor Paixão. « Il a reçu de nombreuses offres depuis janvier. Des offres de Premier League à Naples, en passant par Marseille. Il a également été contacté ces derniers temps par d'autres clubs comme la Juventus, le Milan AC et la Roma » a confirmé un ami proche de l’international kosovar, pour TMW.