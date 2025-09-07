PSG - Transfert annulé : La grande annonce en privé !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG s’est débarrassé de nombreux joueurs comme Marco Asensio, Carlos Soler ou bien Nordi Mukiele. Le club de la capitale aurait pu également perdre Lucas Hernandez, car l’Arabie saoudite s’intéressait au défenseur central. Ce dernier a finalement décidé de rester à Paris car il veut regagner sa place de titulaire en équipe de France.

Contrairement à certaines années, le PSG a surtout fait parler de lui cet été pour ses ventes et non pour ses achats. En effet, le club de la capitale n’a recruté que trois nouveaux joueurs, mais s’est surtout attelé à faire partir plusieurs éléments sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas.

Lucas Hernandez a décidé de rester au PSG Dans la liste des joueurs qui ont quitté le PSG cet été, on aurait pu retrouver le nom de Lucas Hernandez. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central aurait pu rejoindre l’Arabie saoudite, mais il a finalement décidé de rester à Paris avec un objectif en tête. Le gaucher souhaite se battre et retrouver sa place de titulaire en équipe de France.