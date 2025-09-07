PSG - Transfert annulé : La grande annonce en privé !

Cet été, le PSG s’est débarrassé de nombreux joueurs comme Marco Asensio, Carlos Soler ou bien Nordi Mukiele. Le club de la capitale aurait pu également perdre Lucas Hernandez, car l’Arabie saoudite s’intéressait au défenseur central. Ce dernier a finalement décidé de rester à Paris car il veut regagner sa place de titulaire en équipe de France.
Contrairement à certaines années, le PSG a surtout fait parler de lui cet été pour ses ventes et non pour ses achats. En effet, le club de la capitale n’a recruté que trois nouveaux joueurs, mais s’est surtout attelé à faire partir plusieurs éléments sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas.
Lucas Hernandez a décidé de rester au PSG
Dans la liste des joueurs qui ont quitté le PSG cet été, on aurait pu retrouver le nom de Lucas Hernandez. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central aurait pu rejoindre l’Arabie saoudite, mais il a finalement décidé de rester à Paris avec un objectif en tête. Le gaucher souhaite se battre et retrouver sa place de titulaire en équipe de France.
Hernandez a été appelé par Didier Deschamps
Cela fait un moment que Lucas Hernandez n’est plus titulaire chez les Bleus, mais il a toutefois été appelé par Didier Deschamps dernièrement pour les matches contre l’Ukraine et l’Islande. Pour essayer de revenir dans le onze du sélectionneur, le joueur du PSG devra avoir plus de temps de jeu en club. Le central de 29 ans devra donc convaincre Luis Enrique, qui ne lui a accordé que 61 minutes depuis le début de la saison.