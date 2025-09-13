PSG - 6M€ : La presse espagnole annonce un transfert de rêve !

Pierrick Levallet

Le dernier jour du mercato a été particulièrement agité du côté du PSG. Le club de la capitale s’est activé pour boucler ses ultimes dossiers avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. La formation parisienne s’est notamment débarrassée de Carlos Soler, transféré à la Real Sociedad. Le milieu de terrain de 28 ans a ainsi réalisé l’un de ses rêves.

Carlos Soler rêvait d'un retour en LIga Comme le rapporte AS, Carlos Soler n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au PSG. L’international espagnol souhaitait ainsi faire son retour en Liga. C’est désormais chose faite. La Real Sociedad a réussi à boucler son transfert en montant une opération inattendue. Le club espagnol n’a en effet acheté que 50% des droits de Carlos Soler pour un montant de 6M€.