Rabiot : Tromperie à l'OM, la discussion secrète avant son départ...

Adrien Rabiot a pris la porte à l'Olympique de Marseille à la toute fin du mercato. La faute à une bagarre avec Jonathan Rowe qui a incité la direction du club à couper court à leur collaboration. Finalement, l'international français a pris le chemin de la Lombardie à l'AC MIlan ou Massimiliano Allegri l'avait déjà contacté dès la fin de la saison dernière.

Le 1er septembre dernier, soit près de deux semaines après la décision de l'OM d'évincer Adrien Rabiot du groupe de Roberto De Zerbi en raison de son altercation avec Jonathan Rowe, le club phocéen officialisait le transfert de l'international français pour l'AC Milan contre un chèque de 10M€. L'occasion pour Rabiot de retrouver le championnat italien après son passage de cinq saisons à la Juventus.

«Je discutais déjà avec le coach lorsqu'il est arrivé au Milan» Au cours de cette expérience, Adrien Rabiot a côtoyé Massimiliano Allegri lors de ses trois dernières années dans le Piémont. Un coach qui l'a contacté dès sa nomination en tant qu'entraîneur de l'AC Milan à la toute fin du mois de mai. « Elle s'est déroulée presque à la fin du mercato. Je discutais déjà avec le coach lorsqu'il est arrivé au Milan, mais, comme vous le savez, j'étais sous contrat avec Marseille, j'étais lié au club français ».