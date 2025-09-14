Mercato : Le Paris FC a tenté un transfert impossible !

Avant de finalement s’attacher les services de Pierre Lees-Melou, le Paris FC a pendant un temps été sur la piste de Benjamin André. Ce dernier était même annoncé proche de rejoindre le club de la capitale, avant de finalement prolonger avec le LOSC, mais Olivier Létang n’a jamais envisagé de se séparer de son milieu de terrain.
En marge de la réception de Toulouse ce dimanche, Olivier Létang est revenu sur le mercato du LOSC et notamment sur Benjamin André. Longtemps courtisé par le Paris FC, qu’il semblait même proche de rejoindre, le milieu de terrain âgé de 35 ans a finalement prolongé jusqu’en juin 2028 avec les Dogues.
« Il n’a jamais été question qu’il puisse partir »
« J’ai dit qu’on avait gardé des joueurs importants. Benjamin (André) c’est un joueur, un homme avec une valeur intangible. Pour moi, il n’a jamais été question qu’il puisse partir. Ça n’a jamais été une possibilité », a assuré le président du LOSC au micro de Ligue 1+.
« On est très content de l’avoir »
Olivier Létang a ajouté : « On est très content de l’avoir, mais la meilleure recrue finalement, c’est le LOSC. C’est avoir un club avec des valeurs et tous les joueurs, les hommes qui rentrent dans ce club, finalement, il y a une adaptation qui est facile. »