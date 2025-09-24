OM-PSG : «Tout va s'écrouler», Riolo annonce une catastrophe !

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome. Alors qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, les supporters parisiens ont facilement digéré cette première défaite après 14 ans en Ligue 1. D'après Daniel Riolo, la rivalité entre le PSG et l'OM a été tuée par la série de victoires du club rouge et bleu. Et « à terme, tout va s'écrouler ».
Pour la compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM a dû se frotter au PSG au Vélodrome. Privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Joao Neves et de Lucas Beraldo, tous blessés, le club de la capitale s'est incliné à Marseille ce lundi soir (1-0).
PSG : L'OM renoue avec la victoire après 14 ans
Après 14 ans de disette, l'OM a remporté son tout premier match à domicile face au PSG, et ce, en Ligue 1. Si les supporters marseillais ont célébré fièrement ce succès, leurs homologues parisiens sont très vite passés à autre chose. D'une part, parce que le PSG a surdominé l'OM ces dernières saisons. D'autre part, parce qu'Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or dans la foulée. D'après Daniel Riolo, la rivalité entre le PSG et l'OM s'éteint à petit feu, tandis que la Ligue 1 est sur le point d'être ruinée.
«Dans deux ans, il n’y aura plus d'argent en Ligue 1»
« Beaucoup de supporters du PSG disent qu'ils en ont même rien à cirer d'avoir perdu contre l'OM. C’est quand même une révolution. Ces dernières années, tu gagnais tout le temps donc il y a une forme de lassitude. Mais cette forme de lassitude, elle a tué les rivalités. [...] De toute façon, à terme, tout va s'écrouler. Dans deux ans, il n’y aura plus d'argent en Ligue 1. On va voir les centres de formation qui vont s'affronter les uns contre les autres, il y aura plus de championnats qui ne vaudra plus rien, les écarts sont beaucoup trop grands », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mardi soir.