Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome. Alors qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, les supporters parisiens ont facilement digéré cette première défaite après 14 ans en Ligue 1. D'après Daniel Riolo, la rivalité entre le PSG et l'OM a été tuée par la série de victoires du club rouge et bleu. Et « à terme, tout va s'écrouler ».

Pour la compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM a dû se frotter au PSG au Vélodrome. Privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Joao Neves et de Lucas Beraldo, tous blessés, le club de la capitale s'est incliné à Marseille ce lundi soir (1-0).

PSG : L'OM renoue avec la victoire après 14 ans Après 14 ans de disette, l'OM a remporté son tout premier match à domicile face au PSG, et ce, en Ligue 1. Si les supporters marseillais ont célébré fièrement ce succès, leurs homologues parisiens sont très vite passés à autre chose. D'une part, parce que le PSG a surdominé l'OM ces dernières saisons. D'autre part, parce qu'Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or dans la foulée. D'après Daniel Riolo, la rivalité entre le PSG et l'OM s'éteint à petit feu, tandis que la Ligue 1 est sur le point d'être ruinée.