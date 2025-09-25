L'OM annonce un mercato de folie !

Amadou Diawara

Cet été, l'OM a enflammé le mercato. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi lors de la dernière fenêtre de transferts. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach de l'OM a affirmé que sa direction l'avait régalé.

Qualifié pour la Ligue des Champions 2024-2025, l'OM a mis le feu au mercato pour faire bonne figure sur la scène européenne. En effet, le club olympien s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Matt O'Riley, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré.

OM : De Zerbi s'enflamme pour le mercato Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi s'est livré sur le recrutement estival de l'OM. Et le coach italien a totalement validé les choix de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club marseillais.