L'OM annonce un mercato de folie !

Cet été, l'OM a enflammé le mercato. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi lors de la dernière fenêtre de transferts. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach de l'OM a affirmé que sa direction l'avait régalé.
Qualifié pour la Ligue des Champions 2024-2025, l'OM a mis le feu au mercato pour faire bonne figure sur la scène européenne. En effet, le club olympien s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Matt O'Riley, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré.
OM : De Zerbi s'enflamme pour le mercato
Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Roberto De Zerbi s'est livré sur le recrutement estival de l'OM. Et le coach italien a totalement validé les choix de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club marseillais.
«Ce sont des joueurs qui ont la passion»
« J'aime vraiment beaucoup cette équipe, Aguerd, Pavard, O'Riley, Medina, Aubemayang... Ce sont des joueurs qui ont la passion. On a l'impression qu'Aguerd joue avec moi depuis dix ans. Il a 29 ans, mais toujours la motivation, la curiosité d'appendre, d'écouter. Ils se sont rapidement mis à disposition de tout le monde. On a encore une marge de progression importante dans le jeu », s'est enflammé Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM.