Transfert surprise à l’OL : «C’est important»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par l’OL entre 2004 et 2017, Rachid Ghezzal a retrouvé son club formateur au début du mois, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de Rizespor en Turquie. Un renfort apprécié par Paulo Fonsaca, convaincu que l’ailier de 33 ans jouera un rôle important cette saison.

C’est un retour auquel ne s’attendaient pas les supporters de l’OL. Dans la foulée de la fermeture du mercato estival, la formation rhodanienne a annoncé l’arrivée de Rachid Ghezzal, libre depuis l'expiration de son contrat à Rizespor, le 30 juin dernier. Un retour aux sources pour l’ailier de 33 ans, formé à l’Olympique Lyonnais et parti en 2017 pour rejoindre l’AS Monaco, avant de filer à Leicester.

« C’est important pour lui, pour nous » Présent face à la presse mercredi, à la veille du match face au FC Utrecht, Paulo Fonseca est revenu sur l’arrivée de ce renfort de dernière minute. « Je suis vraiment content d’avoir Rachid Ghezzal avec nous. C’est important pour lui, c’est important pour nous », a confié l’entraîneur de l’OL.