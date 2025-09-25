EXCLU - Mercato : L’OM et le LOSC chassent la même proie en… Ligue 2 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pur produit de la formation troyenne, le jeune attaquant Mathys Detourbet fait partie des meilleurs joueurs de la génération français 2007. Et après avoir vu l’AS Rome proposer une petite fortune pour son transfert cet été, ce sont désormais les clubs de Ligue 1 qui s’intéressent à lui…

Sur la pelouse du Red Star, en grande forme, l’ESTAC a été chercher une importante victoire à l’extérieur (1-3). Une rencontre à laquelle le jeune Mathys Detourbet a participé. A 18 ans, l’attaquant formé au club dispute sa deuxième saison en Ligue 2. Apparu à 13 reprises la saison dernière, il vient d’enchaîner 7 feuilles de match en 2025-2026 et confirme le potentiel aperçu depuis son plus jeune âge. Cet été, l’AS Rome a mis un gros chèque sur la table pour tenter de convaincre Troyes. Un montant d’environ 10 millions d’euros, preuve supplémentaire de son talent…