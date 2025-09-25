EXCLU - Mercato : L’OM et le LOSC chassent la même proie en… Ligue 2 !

Pur produit de la formation troyenne, le jeune attaquant Mathys Detourbet fait partie des meilleurs joueurs de la génération français 2007. Et après avoir vu l’AS Rome proposer une petite fortune pour son transfert cet été, ce sont désormais les clubs de Ligue 1 qui s’intéressent à lui…
Sur la pelouse du Red Star, en grande forme, l’ESTAC a été chercher une importante victoire à l’extérieur (1-3). Une rencontre à laquelle le jeune Mathys Detourbet a participé. A 18 ans, l’attaquant formé au club dispute sa deuxième saison en Ligue 2. Apparu à 13 reprises la saison dernière, il vient d’enchaîner 7 feuilles de match en 2025-2026 et confirme le potentiel aperçu depuis son plus jeune âge. Cet été, l’AS Rome a mis un gros chèque sur la table pour tenter de convaincre Troyes. Un montant d’environ 10 millions d’euros, preuve supplémentaire de son talent…
Le LOSC et l’OM sur le coup
En pleine ascension, Mathys Detourbet n’est pas uniquement la cible de l’AS Rome, toujours intéressée par son profil. Selon les informations du 10 Sport, le LOSC fait aussi partie des clubs attentifs à son évolution. Les Dogues monitorent activement le dossier, tout comme l’OM, en recherche de profils prometteurs. Professionnel depuis mai dernier, Mathys Detourbet dispose d’un contrat allant jusqu’en juin 2028. L’ESTAC le sait, il sera difficile de conserver son talent très longtemps.