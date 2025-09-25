Transfert au PSG : Grosse annonce sur Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant sous le maillot du PSG lundi soir lors de la défaite face à l'OM, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Jérôme Rothen s'est prononcé sur cet épineux cas, et l'ancien ailier gauche du PSG estime que Zaïre-Emery devrait changer de club pour se remettre sur le bon chemin.

Profitant de l'absence de João Neves blessé, Warren Zaïre-Emery était titulaire avec le PSG lundi soir sur la pelouse de l'OM à l'occasion du grand Classique. Et le jeune milieu de terrain français de 19 ans a été l'un des éléments parisiens les plus décevants de la soirée, confirmant ainsi sa forme décevante des derniers mois. Suffisant pour remettre en cause son avenir au PSG ?

Rothen dézingue Zaïre-Emery Au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a chargé Zaïre-Emery au sujet de son niveau actuel au PSG : « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant », indique l'ancien ailier gauche du club de la capitale, qui annonce même vouloir un départ de Zaïre-Emery.