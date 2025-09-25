Transfert au PSG : Grosse annonce sur Zaïre-Emery !

Une nouvelle fois décevant sous le maillot du PSG lundi soir lors de la défaite face à l'OM, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Jérôme Rothen s'est prononcé sur cet épineux cas, et l'ancien ailier gauche du PSG estime que Zaïre-Emery devrait changer de club pour se remettre sur le bon chemin.
Profitant de l'absence de João Neves blessé, Warren Zaïre-Emery était titulaire avec le PSG lundi soir sur la pelouse de l'OM à l'occasion du grand Classique. Et le jeune milieu de terrain français de 19 ans a été l'un des éléments parisiens les plus décevants de la soirée, confirmant ainsi sa forme décevante des derniers mois. Suffisant pour remettre en cause son avenir au PSG ?
Rothen dézingue Zaïre-Emery
Au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a chargé Zaïre-Emery au sujet de son niveau actuel au PSG : « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant », indique l'ancien ailier gauche du club de la capitale, qui annonce même vouloir un départ de Zaïre-Emery.
« Ça serait peut-être d'aller voir ailleurs »
« Pour son bien, ça serait peut-être d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », poursuit Rothen. Reste à savoir de quoi sera fait l'avenir de Warren Zaïre-Emery, sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG.