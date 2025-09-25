«Un joueur formidable» signe à l'OM : Roberto De Zerbi annonce son meilleur transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a réalisé un mercato totalement fou, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Mais l'un d'entre eux a particulièrement marqué Roberto De Zerbi. Il s'agit de Timothy Weah, que le technicien italien adore grâce à sa polyvalence. Il estime même qu'il s'agit du meilleur transfert de l'été à Marseille.

En feu durant tout l'été, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs. Mais l'un d'entre eux plaît particulièrement à Roberto De Zerbi à savoir Timothy Weah. Capable d'évoluer à tous les postes dans les deux couloirs, l'ancien joueur du PSG fait preuve d'une incroyable polyvalence qui fait dire au technicien italien qu'il s'agit d'un des meilleurs coups de l'été.

De Zerbi déjà fan de Weah « Weah, c'est l'un des meilleurs transferts. Il peut joueur partout plus haut, plus bas, c'est un joueur formidable. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Un joueur comme Weah équivaut à deux ou trois joueurs par sa forme physique, son intelligence du football, sa manière de s'adapter au jeu et sa motivation », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.