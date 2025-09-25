Coup de pression à l’OM, «ils n’ont pas le choix»

Axel Cornic

Après quatorze années d’attente, l’Olympique de Marseille a enfin réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1, sur la pelouse du stade Vélodrome (1-0). Mais le plus dur commence désormais pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui devront confirmer leur bonne forme après un mauvais début de saison.

C’est une victoire qui a relancé les espoirs. Avec deux défaites après trois journées, l’OM s’est refait une santé en battant son grand rival du PSG chez lui, dans un Classico très attendu. Une victoire fêtée comme il se doit à Marseille, où on va toutefois devoir vite se tourner vers l’avenir.

« Ils ont fait un mauvais mois d'août » C’est l’avertissement lancé par Jérôme Rothen, qui se projette déjà sur la rencontre de ce vendredi, qui opposera l’OM à Strasbourg. « Marseille n'a pas le choix. Ils ont fait un mauvais mois d'août » a annoncé l’ancien du PSG, sur RMC.