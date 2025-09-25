Grève totale : La décision choc pour l'OM !

Après sa victoire contre le PSG lundi soir, l'OM aura un nouveau match hyper important à disputer avec un déplacement périlleux à Strasbourg. Cependant, le stade de La Meineau risque de sonner bien creux puisque plusieurs groupes de supporters ont annoncé un mouvement de grève totale et n'encourageront donc pas leur équipe.
Tombeur du PSG lundi soir (1-0), l'OM a fait le plein de confiance avant de se déplacer à Strasbourg pour un nouveau choc contre l'un des quatre co-leaders de Ligue 1. Mais le stade de La Meineau risque de sonner bien creux.
Grève totale à La Meineau !
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, alors que les tension sont palpables entre les groupes de supporters et la direction du RCSA depuis l'annonce de la vente d'Emmanuel Emegha à Chelsea, les quatre groupes visés par les mesures de la direction (Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing, Pariser Section) ont annoncé une grève totale d'encouragement pour le choc contre l'OM. « On va jouer l'apaisement, respecter le dispositif du club, qu'on juge attentatoire à nos libertés, à contrecoeur. On sera présent à notre place, sans nos calicots ''BlueCo out'' ou notre banderole ''Non à la multipropriété'', pour ne pas risquer des prises d'identité sauvage. (...) C'est la réponse à une campagne d'intimidation indiscriminée. Ce n'est pas de cette manière que l'on va retrouver une ambiance à la Meinau. Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle », a expliqué un membre des UB dans des propos rapportés par les Dernières Nouvelles d'Alsace.
Liam Rosenior sort du silence
En conférence de presse, Liam Rosenior a évoqué cette décision. « Je respecte leur opinion, je sais qu'ils aiment le club plus que personne. C'est une décision de passion et d'amour. La seule chose que je demande, c'est que tous les autres supporters chantent et nous encouragent. On en aura besoin. Les Ultras sont libres de revendiquer ce qu'ils veulent, mais j'en appelle au reste du stade. Je suis tellement fier de coacher cette équipe et de voir nos progrès. Quand tout le stade chante, ça fait une grosse différence pour les joueurs. Quand tout le monde tire dans le même sens, c'est incroyable. Mes joueurs méritent votre soutien, peut importe le temps qu'ils vont passer ici. J'ai regardé le Classique, Marseille avait un public en feu pour battre Paris (1-0) », regrette le coach de Strasbourg.