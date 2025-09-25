Grève totale : La décision choc pour l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa victoire contre le PSG lundi soir, l'OM aura un nouveau match hyper important à disputer avec un déplacement périlleux à Strasbourg. Cependant, le stade de La Meineau risque de sonner bien creux puisque plusieurs groupes de supporters ont annoncé un mouvement de grève totale et n'encourageront donc pas leur équipe.

Tombeur du PSG lundi soir (1-0), l'OM a fait le plein de confiance avant de se déplacer à Strasbourg pour un nouveau choc contre l'un des quatre co-leaders de Ligue 1. Mais le stade de La Meineau risque de sonner bien creux.

Grève totale à La Meineau ! En effet, selon les informations de L'EQUIPE, alors que les tension sont palpables entre les groupes de supporters et la direction du RCSA depuis l'annonce de la vente d'Emmanuel Emegha à Chelsea, les quatre groupes visés par les mesures de la direction (Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, la Fédération des supporters du Racing, Pariser Section) ont annoncé une grève totale d'encouragement pour le choc contre l'OM. « On va jouer l'apaisement, respecter le dispositif du club, qu'on juge attentatoire à nos libertés, à contrecoeur. On sera présent à notre place, sans nos calicots ''BlueCo out'' ou notre banderole ''Non à la multipropriété'', pour ne pas risquer des prises d'identité sauvage. (...) C'est la réponse à une campagne d'intimidation indiscriminée. Ce n'est pas de cette manière que l'on va retrouver une ambiance à la Meinau. Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle », a expliqué un membre des UB dans des propos rapportés par les Dernières Nouvelles d'Alsace.