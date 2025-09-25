De Zerbi clashe le PSG, la révélation inattendue

Axel Cornic

L’attitude de Roberto De Zerbi lors du dernier Classico (1-0) fait beaucoup parler, même à l’étranger. C’est le cas de Daniele Adani, proche du coach de l’Olympique de Marseille, qui ne semble pas surpris de son envie d’en découdre face au Paris Saint-Germain.

Après quatorze années d’attente, l’OM a enfin retrouvé la victoire face au PSG en Ligue 1. Mais si la victoire a été bien fêtée, les polémiques n’ont pas manqué, avec notamment le craquage de Roberto De Zerbi, qui lui a valu un match ferme de suspension. Mais en coulisses, les punchlines ont également fusé...

De Zerbi n’aime pas le PSG ! Au micro de Ligue 1 +, De Zerbi a en effet fait une sortie remarquée qui a ravivé la rivalité entre l’OM et le PSG. « J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre par le PSG » a déclaré le technicien de 46 ans. « Parce qu’ils sont plus forts, ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça ».