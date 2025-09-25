Greenwood : Le vestiaire de l'OM hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison en dents-de-scie notamment marquée par un manque d'implication à la perte de la balle, Mason Greenwood est revenu avec de bien meilleures intentions. Et cela s'est notamment ressenti lors de la victoire contre le PSG (1-0). Emerson Palmieri est d'ailleurs très impressionné par l'ancien joueur de Manchester United.

Très attendu cette saison, Mason Greenwood répond présent comme en témoigne son match contre le PSG lundi soir. Passeur décisif et très actif à la perte de la balle, l'ancien ailier de Manchester United se présente enfin comme le leader qu'attendait l'OM. Et ce n'est pas pour déplaire à Emerson Palmieri.

Emerson s'enflamme pour Greenwood « Le joueur qui m'a le plus impressionné à Marseille ? Vous me mettez en difficulté, je connaissais plusieurs joueurs qui sont là. Mais si je dois en citer un, je peux dire Greenwood. Je l'avais vu jouer en Angleterre et quand je suis je suis arrivé, j'ai vu que c'était un joueur très fort », lâche-t-il en conférence de presse avant de s'enflammer également pour Nayef Aguerd.