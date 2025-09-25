Greenwood : Le vestiaire de l'OM hallucine !

Après une saison en dents-de-scie notamment marquée par un manque d'implication à la perte de la balle, Mason Greenwood est revenu avec de bien meilleures intentions. Et cela s'est notamment ressenti lors de la victoire contre le PSG (1-0). Emerson Palmieri est d'ailleurs très impressionné par l'ancien joueur de Manchester United.
Très attendu cette saison, Mason Greenwood répond présent comme en témoigne son match contre le PSG lundi soir. Passeur décisif et très actif à la perte de la balle, l'ancien ailier de Manchester United se présente enfin comme le leader qu'attendait l'OM. Et ce n'est pas pour déplaire à Emerson Palmieri.
Emerson s'enflamme pour Greenwood
« Le joueur qui m'a le plus impressionné à Marseille ? Vous me mettez en difficulté, je connaissais plusieurs joueurs qui sont là. Mais si je dois en citer un, je peux dire Greenwood. Je l'avais vu jouer en Angleterre et quand je suis je suis arrivé, j'ai vu que c'était un joueur très fort », lâche-t-il en conférence de presse avant de s'enflammer également pour Nayef Aguerd.
«Un joueur très fort»
« Pour les recrues, c'est important d'avoir des coéquipiers qui te reçoivent, t'aident, t'accueillent. L'équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et ça nous aide énormément. Nayef est un grand joueur, on a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est un joueur très fort et il démontre encore ses qualités », ajoute Emerson Palmieri.