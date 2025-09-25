OM - Greenwood : L’annonce surprise sur le Ballon d’Or !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une grosse performance lundi soir avec l’OM face au PSG, Mason Greenwood parviendra-t-il enfin à afficher de la régularité lui permettant de tutoyer les sommets ? Daniel Riolo semble en tout cas convaincu de son potentiel, et estime que l’attaquant de l’OM pourrait finir par prétendre au Ballon d’Or.

Et si l’OM avait recruté un potentiel Ballon d’Or dans ses rangs durant l’été 2024 ? Arrivé en provenance de Manchester United pour 30M€ avec une image entachée de ses problèmes de violences conjugales, Mason Greenwood (23 ans) n’a pourtant rien perdu de ses qualités et s’est imposé comme l’un des meilleur éléments offensifs de l’OM. Mais jusqu’où peut-il vraiment viser ?

Riolo évoque l’impossible avec Greenwood Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est lâché au sujet de l’attaquant anglais de l’OM avec une théorie pour le moins surprenante : « Si Greenwood est un tantinet intelligent, tout ce qui lui est montré là avec le Ballon d’Or, parce que là pour le coup, on parle vraiment d'un mec talentueux. Greenwood, c'est un mec qui a vraiment les pieds à l'endroit. Il a des pieds incroyables », indique l’éditorialiste de RMC.