Un «super joueur» annoncé, le gros coup de l’OM !

Remplaçant lors des deux matchs précédents, Amir Murillo était titulaire vendredi à Strasbourg (1-2) et c’est lui qui a inscrit le but permettant à l’OM de ramener une victoire de son déplacement en Alsace. Benoit Cheyrou a encensé l’international panaméen, arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht contre seulement 2,5M€.

Après avoir été sur le banc contre le Real Madrid (2-1) et le PSG (1-0), Amir Murillo était de retour dans le onze de départ de l’OM vendredi, lors de la victoire sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une rencontre au cours de laquelle l’international panaméen (88 sélections) a été décisif, inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel, lui qui doit faire face à plus de concurrence que la saison dernière à son poste.

« Un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment » « Le plus intéressant, c’est que l’OM dispose de profils différents au même poste. Ça aussi, c’est très malin. Timothy Weah a été recruté pour sa polyvalence, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, piston droit, piston gauche… Comme Murillo, c’est un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment. Ça offre plus d’options et d’opportunités pour l’OM », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence.