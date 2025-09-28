Un «super joueur» annoncé, le gros coup de l’OM !

Remplaçant lors des deux matchs précédents, Amir Murillo était titulaire vendredi à Strasbourg (1-2) et c’est lui qui a inscrit le but permettant à l’OM de ramener une victoire de son déplacement en Alsace. Benoit Cheyrou a encensé l’international panaméen, arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht contre seulement 2,5M€.
Après avoir été sur le banc contre le Real Madrid (2-1) et le PSG (1-0), Amir Murillo était de retour dans le onze de départ de l’OM vendredi, lors de la victoire sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une rencontre au cours de laquelle l’international panaméen (88 sélections) a été décisif, inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel, lui qui doit faire face à plus de concurrence que la saison dernière à son poste.
« Un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment »
« Le plus intéressant, c’est que l’OM dispose de profils différents au même poste. Ça aussi, c’est très malin. Timothy Weah a été recruté pour sa polyvalence, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, piston droit, piston gauche… Comme Murillo, c’est un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment. Ça offre plus d’options et d’opportunités pour l’OM », a confié Benoît Cheyrou auprès de La Provence.
« Un super joueur, fiable, complet et capable de jouer à plusieurs postes »
L’ancien joueur de l’OM poursuit : « Murillo est un cas typique. Il a très peu été sur le banc la saison dernière parce qu’il a été bon et, aussi, parce qu’il n’y avait pas d’autres options. J’étais presque frustré pour lui de le voir sur le banc pour les deux matchs les plus prestigieux du début de saison. C’est un super joueur, fiable, complet et capable de jouer à plusieurs postes. C’est le symbole de la rencontre car il revient, marque son but du gauche et l’OM s’impose. »