C'est décidé pour ces deux attaquants à Marseille : L’annonce qui va ravir l’OM !

Battu par l’Inter Milan (0-2) lors de la première journée de Ligue des champions, l’Ajax Amsterdam se déplace sur la pelouse de l’OM mardi soir. Une rencontre pour laquelle le club néerlandais devra faire sans deux de ses attaquants, Wout Weghorst et Kasper Dolberg, tous les deux forfaits et qui ne seront pas présents à Marseille.
Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en Ligue 1 et sa défaite contre le Real Madrid (2-1) lors de la première journée, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam mardi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Déjà privé de Geoffrey Kondogbia et d’Hamed Junior Traoré, Roberto De Zerbi pourrait devoir se passer de Leonardo Balerdi.
Balerdi très incertain contre l’Ajax
En effet, selon RMC Sport, le capitaine de l’OM ne s’est pas entraîné ce lundi. Victime d’un pépin physique, l’international argentin est très incertain pour la réception de l’Ajax Amsterdam, qui devra également composer avec plusieurs absences.
Weghorst et Dolberg sont forfaits
Comme indiqué par La Provence, Wout Weghorst ne fera pas le déplacement à Marseille. Touché au dos, l’international néerlandais est forfait contre l’OM, tout comme l’ancien attaquant de l’OGC Nice Kasper Dolberg. Incertain, Youri Baas fait en revanche partie du groupe de l’Ajax Amsterdam.