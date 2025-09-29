C'est décidé pour ces deux attaquants à Marseille : L’annonce qui va ravir l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’Inter Milan (0-2) lors de la première journée de Ligue des champions, l’Ajax Amsterdam se déplace sur la pelouse de l’OM mardi soir. Une rencontre pour laquelle le club néerlandais devra faire sans deux de ses attaquants, Wout Weghorst et Kasper Dolberg, tous les deux forfaits et qui ne seront pas présents à Marseille.

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en Ligue 1 et sa défaite contre le Real Madrid (2-1) lors de la première journée, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam mardi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Déjà privé de Geoffrey Kondogbia et d’Hamed Junior Traoré, Roberto De Zerbi pourrait devoir se passer de Leonardo Balerdi.

Balerdi très incertain contre l’Ajax En effet, selon RMC Sport, le capitaine de l’OM ne s’est pas entraîné ce lundi. Victime d’un pépin physique, l’international argentin est très incertain pour la réception de l’Ajax Amsterdam, qui devra également composer avec plusieurs absences.