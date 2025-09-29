Grosse inquiétude à l’OM, De Zerbi perd un joueur ?

Alors qu’il reçoit l’Ajax Amsterdam mardi, l’OM pourrait devoir se passer de son capitaine pour son deuxième match de Ligue des champions. Leonardo Balerdi ne s’est pas entraîné ce lundi à la veille de cette rencontre et sa présence est très incertaine, tandis que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré sont déjà forfaits.
Battu par le Real Madrid (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam mardi à l’occasion de la deuxième journée. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, tous les deux forfaits.
Balerdi très incertain contre l’Ajax Amsterdam
Un autre absent de taille pourrait les rejoindre. Comme indiqué par RMC Sport, Leonardo Balerdi ne s’est pas entraîné ce lundi. Le capitaine de l’OM est victime d’un pépin physique et sa présence contre l’Ajax Amsterdam est très incertaine.
Qui pour remplacer Balerdi dans le défense de l’OM ?
Roberto De Zerbi aura tout de même Nayef Aguerd et Benjamin Pavard à sa disposition. Reste à savoir qui sera choisi si Leonardo Balerdi ne sera pas en mesure de tenir sa place. Si l’OM utilise de nouveau une défense à trois, tout porte à croire que Facundo Medina sera titulaire, même si CJ Egan-Riley peut également remplacer l’international argentin.