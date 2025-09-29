Flop à l'OM, De Zerbi répond cash !

Axel Cornic

Après l’échec Elye Wahi, l’Olympique de Marseille a décidé d’aller chercher Amine Gouiri du côté du Stade Rennais pour renforcer son attaque. Après des débuts encourageants, l’international algérien connaît toutefois une période un peu plus délicate, même s’il peut compter sur le soutien inconditionnel de son entraîneur Roberto De Zerbi.

Le poste d’attaquant a toujours été un problème à Marseille. On ne compte plus les buteurs qui se sont succédé ces dernières années, sans que jamais aucun ne confirme sur la durée. Et la malédiction semble à nouveau frapper à l’OM, puisque’Amine Gouiri semble être en difficulté depuis le début de la saison.

« Il y a N.9 qui n’ont pas le sens du but mais qui savent jouer » Questionné sur les problèmes rencontrés par son joueur, Roberto De Zerbi a toutefois pris sa défense ce lundi. « Il y a des N.9 qui vont en profondeur comme Vaz ; des N.9 qui font un peu tout comme "Auba" ; il y a N.9 qui n’ont pas le sens du but mais qui savent jouer. Contre Strasbourg ou Paris, avoir un attaquant qui presse et aime jouer au foot et garder le ballon était tout aussi important » a expliqué le coach de l’OM, lors de la conférence de presse organisée à la veille du match de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam.