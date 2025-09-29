«Ils sont agressifs» : De Zerbi annonce une bagarre à l’OM !

Axel Cornic

Après avoir remporté une victoire à l’arrachée contre Strasbourg en Ligue 1 (1-2), l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions ce mardi. Et à la veille de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam qui se tiendra au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse.

Après une saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, Marseille est revenu dans l’Europe qui compte. Mais désormais, l’objectif de l’OM est d’y rester longtemps et surtout de bien y figurer. Le premier match contre le Real Madrid n’a pas du tout été mauvais en dépit de la défaite (2-1), mais il va falloir confirmer ce mardi, face à une autre institution de la Ligue des Champions.

« Ils jouent avec courage, c'est leur ADN » C’est en effet l’Ajax Amsterdam qui va débarquer au stade Vélodrome et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de l’OM n’est pas rassuré. « Ils ont des joueurs de qualité et de classe. Ils ont un style de jeu et sont très agressifs. Ils jouent avec courage, c'est leur ADN » a expliqué Roberto De Zerbi ce lundi, en conférence de presse.