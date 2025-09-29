OM - De Zerbi : Le coup de pression surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réussit son début de saison, malgré deux défaites face à Rennes et Lyon. Pour Éric Di Meco, Roberto De Zerbi n’a pas le droit à l’erreur et doit au moins finir deuxième et mettre la pression sur le Paris Saint-Germain.

Vendredi, l’OM ne s’est pas fait surprendre par Strasbourg (2-1), quelques jours après la victoire contre le PSG (1-0) au Vélodrome. Troisième de Ligue 1, la formation phocéenne ambitionne de tutoyer les sommets du Championnat. Pour Éric Di Meco, Roberto De Zerbi n’a pas le droit à l’erreur pour sa deuxième année sur le banc.

« Être deuxième de ce championnat, c’est le minimum syndical » « Il suffit de regarder ce que l’OM a fait la saison dernière et de voir le recrutement pour dire qu’être deuxième de ce championnat, c’est le minimum syndical. Si tu t’amuses en plus à regarder les budgets, l’OM a un peu moins de 300 millions d’euros. Les suivants, c’est la moitié moins. Donc tu as quand même un coussin pour jouer cette deuxième place, estime l’ancien joueur de l’OM sur RMC. En finissant deuxième, tu es dans ton objectif, un objectif que tu as atteint l’an dernier. C’est peut-être pour ça que De Zerbi ne s’enflamme pas aujourd’hui, parce qu’il s’est rendu compte l’an dernier que tu peux te mettre le feu tout seul dans club-là, même quand tout va bien. L’an dernier, c’est l’équipe qui est le plus souvent deuxième de toute la saison et malgré tout, on est arrivés à se mettre le feu. »