La terrible vengeance préparée contre le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pedri a encore en tête le quart de finale face au PSG lors de l’exercice 2023-2024 et la défaite du FC Barcelone à domicile (1-4), qui avait été synonyme d’élimination pour son équipe. À la veille de retrouver le club de la capitale, mercredi, l’international espagnol s’est remémoré ce douloureux souvenir et compte bien prendre sa revanche.

« Paris est l'un des meilleurs clubs du monde, mais je pense que nous sommes les meilleurs. » Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le FC Barcelone, Pedri a prévenu les Parisiens. L’international espagnol considère son équipe comme la meilleure du monde et a encore en tête la défaite des Blaugrana à domicile (1-4) en quarts de finale de la Ligue des champions lors de l’exercice 2023-2024, alors qu’ils s’étaient imposés au Parc des Princes (2-3).

« Nous voulons prendre notre revanche » « Nous, supporters du Barça, étions tous à deux doigts de nous qualifier. C’était un match difficile, et nous voulons prendre notre revanche. L’année qui suit, on veut toujours retrouver ce qu’on a laissé derrière soi. C’est l’un des meilleurs matches du monde, et l’un de ceux qu’on a envie de jouer », a déclaré Pedri.