La terrible vengeance préparée contre le PSG !
Pedri a encore en tête le quart de finale face au PSG lors de l’exercice 2023-2024 et la défaite du FC Barcelone à domicile (1-4), qui avait été synonyme d’élimination pour son équipe. À la veille de retrouver le club de la capitale, mercredi, l’international espagnol s’est remémoré ce douloureux souvenir et compte bien prendre sa revanche.

« Paris est l'un des meilleurs clubs du monde, mais je pense que nous sommes les meilleurs. » Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le FC Barcelone, Pedri a prévenu les Parisiens. L’international espagnol considère son équipe comme la meilleure du monde et a encore en tête la défaite des Blaugrana à domicile (1-4) en quarts de finale de la Ligue des champions lors de l’exercice 2023-2024, alors qu’ils s’étaient imposés au Parc des Princes (2-3).

« Nous voulons prendre notre revanche »

« Nous, supporters du Barça, étions tous à deux doigts de nous qualifier. C’était un match difficile, et nous voulons prendre notre revanche. L’année qui suit, on veut toujours retrouver ce qu’on a laissé derrière soi. C’est l’un des meilleurs matches du monde, et l’un de ceux qu’on a envie de jouer », a déclaré Pedri.

« Nous aimons être favoris en Ligue des champions »

« Nous sommes Barcelone et nous aimons être favoris en Ligue des champions, mais nous savons que la route est longue et que nous avons un adversaire spectaculaire devant nous », a ajouté le milieu de terrain du FC Barcelone. « Je ne pense pas au dernier match contre le PSG, car nous devons nous concentrer sur celui-ci. Le passé est différent du présent. Tout a complètement changé. »

