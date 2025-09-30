PSG : La provocation lâchée par une star de Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception du PSG, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Pedri a lancé les hostilités. S’il considère Paris comme une des meilleures équipes du monde, le milieu de terrain du FC Barcelone estime que la sienne est encore meilleure.

Après avoir lancé sa campagne de Ligue des champions par une large victoire face à l’Atalanta (4-0), le PSG sera opposé au FC Barcelone mercredi soir lors de la deuxième journée. Une affiche que l’on aurait aimé voir la saison dernière en finale de la C1, avant que les Blaugrana ne soient éliminés en demi-finale par l’Inter Milan.

« Je pense que nous sommes les meilleurs » En raison de son statut de champion d’Europe, Pedri considère le PSG comme l’une des meilleures équipes du monde, mais pas la meilleure. Comme l’a confié l’international espagnol (36 sélections) ce mardi en conférence de presse, selon lui, le FC Barcelone est encore supérieur aux Parisiens.