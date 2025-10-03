Renfort surprise à l’OL : Daniel Riolo annonce une grande nouvelle en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir vu plusieurs de ses cadres plier bagage durant l’été, l’OL réalise un excellent début de saison en Ligue 1, mais aussi en Coupe d’Europe. Dans la foulée de la victoire contre le Red Bull Salzbourg (2-0) ce jeudi soir, le journaliste Daniel Riolo est notamment revenu sur l’apport des jeunes Lyonnais dans cette réussite.

L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas rêver meilleur début de saison. En tête de la Ligue 1 aux côtés du PSG avec 15 points, les hommes de Paulo Fonseca ont remporté leur deuxième match de Ligue Europa ce jeudi soir face à Salzbourg, et ce alors que l’entraîneur portugais avait quelque peu remanié son équipe. De quoi impressionner Daniel Riolo. « Je suis franchement épaté et satisfait de ce que je vois de l'OL depuis des semaines. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Peut-être. Ce (jeudi) soir, on a découvert une chose nouvelle, c'est que tu peux te passer de pas mal de joueurs, en mettre d'autres et ça marche », s’enflamme le journaliste de RMC dans l’After Foot.

« Le petit De Carvalho, il y a une semaine on ne savait même pas qui c'était » Daniel Riolo souligne notamment l’apport des jeunes Lyonnais, qui ont réussi à s’imposer comme de solides alternatives à ses yeux. « Le petit De Carvalho, il y a une semaine on ne savait même pas qui c'était, ironise le journaliste. Il y a aussi le petit Merah. Au milieu de terrain, tu commences à avoir des solutions que tu n'envisageais pas. Et puis comme la mode est à faire jouer des jeunes... Dans le foot, il y a toujours une donnée mentale qu'on sous-estime beaucoup, mais il y a beaucoup de modélisation. »