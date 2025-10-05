Hakimi - PSG : Son remplaçant est annoncé !

Alexis Brunet

La saison dernière, bon nombre de Parisiens ont brillé. C’est en particulier le cas d’Ousmane Dembélé qui a reçu le Ballon d’or, mais également d’Achraf Hakimi qui s’est imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Cela n’échappe pas au Real Madrid, qui a réfléchi à la possibilité de faire revenir son ancien joueur, mais finalement le choix madrilène s’est porté sur Trent Alexander-Arnold.

Lors de la cérémonie du Ballon d’or, le PSG a réalisé un immense coup en plaçant pas moins de neuf joueurs dans la liste des trente. Bien sûr c’est Ousmane Dembélé qui a remporté le prestigieux prix individuel, mais Vitinha s’est emparé de la troisième place et Achraf Hakimi de la sixième.

Hakimi meilleur latéral droit du monde ? La saison dernière, Achraf Hakimi a été particulièrement impressionnant. Le Marocain a brillé grâce à ses qualités défensives, mais également offensives. Il a par exemple marqué un but à chaque tour de Ligue des champions, à partir des quarts de finale. Un exploit qui fait aujourd’hui du joueur du PSG le meilleur latéral du monde.