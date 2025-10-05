Luis Enrique : La folie annoncée au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG étonne cette saison. Malgré son effectif décimé par les blessures, le club de la capitale continue d’obtenir d’excellents résultats. Après sa victoire contre le FC Barcelone, la formation parisienne se déplace sur la pelouse du LOSC avec la volonté de prendre les 3 points en Ligue 1. Luis Enrique pourrait d’ailleurs remanier son équipe de manière assez folle ce dimanche.

Le PSG continue de surprendre cette saison. Depuis quelques semaines maintenant, le club de la capitale voit son effectif être décimé par les pépins physiques plus ou moins importants. Et malgré cela, les Rouge-et-Bleu ne cessent d’obtenir de très bons résultats. Le PSG s’est par exemple imposé à Barcelone ce mercredi sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Joao Neves.

Luis Enrique prépare une folie au PSG ? Les hommes de Luis Enrique se déplacent d’ailleurs sur la pelouse du LOSC ce dimanche avec la même intention : gagner. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG va néanmoins devoir remanier son équipe dans des proportions assez folles. En plus des noms cités ci-dessus, le coach espagnol sera privé de Fabian Ruiz, sorti sur blessure en Catalogne.