Le PSG se saborde, l’annonce qui va faire bondir l’OM !

26 ans plus tard, Francis Llacer avoue que la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le PSG le 29 mai 1999 est la plus étrange à laquelle il a pu participer. Un match nul du club de la capitale aurait permis à l’OM d’être sacré champion de France et l’ancien défenseur parisien concède que lui et ses coéquipiers n’ont pas joué à 100%.
Le 29 mai 1999, Bordeaux est sacré champion lors de la dernière journée, après une victoire obtenue sur la pelouse du PSG (2-3), grâce à un but de Pascal Feindouno à la 89e minute, avec un point d’avance sur l’OM. En cas de match nul au Parc des Princes, c’est Marseille, vainqueur contre le FC Nantes (0-1), qui aurait remporté le championnat de France.
« On ne l'a pas faussé mais disons qu'on l'a joué en dilettante »
« Le match le plus étrange auquel j’ai participé ? Le fameux PSG-Bordeaux. Ce match, on ne l'a pas faussé mais disons qu'on l'a joué en dilettante, on n'était pas à 100 % de nos capacités. Quand Adailton a égalisé à 2-2 (79e), on l'a limite insulté, mais le pauvre ne comprenait rien à la situation car il ne parlait pas français... », a avoué Francis Llacer auprès de L’Équipe.
« Ils auraient tous eu 40 de fièvre les Marseillais, non ? »
L’ancien défenseur du PSG poursuit : « Bon je comprendrais que mes propos puissent fâcher mon ami Rolland (Courbis, qui entraînait alors l'OM). Mais j'ai une question à lui poser : qu'aurait-il fait s'il était dans notre situation, c'est-à-dire si l'OM accueillait Bordeaux et que le PSG aurait été sacré en cas de match nul ? Ils auraient tous eu 40 de fièvre les Marseillais, non ? »