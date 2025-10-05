Le PSG se saborde, l’annonce qui va faire bondir l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

26 ans plus tard, Francis Llacer avoue que la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le PSG le 29 mai 1999 est la plus étrange à laquelle il a pu participer. Un match nul du club de la capitale aurait permis à l’OM d’être sacré champion de France et l’ancien défenseur parisien concède que lui et ses coéquipiers n’ont pas joué à 100%.

Le 29 mai 1999, Bordeaux est sacré champion lors de la dernière journée, après une victoire obtenue sur la pelouse du PSG (2-3), grâce à un but de Pascal Feindouno à la 89e minute, avec un point d’avance sur l’OM. En cas de match nul au Parc des Princes, c’est Marseille, vainqueur contre le FC Nantes (0-1), qui aurait remporté le championnat de France.

« On ne l'a pas faussé mais disons qu'on l'a joué en dilettante » « Le match le plus étrange auquel j’ai participé ? Le fameux PSG-Bordeaux. Ce match, on ne l'a pas faussé mais disons qu'on l'a joué en dilettante, on n'était pas à 100 % de nos capacités. Quand Adailton a égalisé à 2-2 (79e), on l'a limite insulté, mais le pauvre ne comprenait rien à la situation car il ne parlait pas français... », a avoué Francis Llacer auprès de L’Équipe.