OM : «Je voulais signer direct», le transfert historique qui l’a convaincu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été en provenance du Feyenoord Rotterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, le plus cher de l’histoire du club, Igor Paixao a définitivement convaincu Timothy Weah de venir à l’OM. Comme l’a confié ce dernier, quand il a vu que le Brésilien avait signé à Marseille, il a eu envie de faire de même.

Après son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi en Ligue des champions, Igor Paixao a enchaîné samedi sur la pelouse de Metz (0-3). Auteur de l’ouverture du score, le Brésilien a inscrit son troisième but en l’espace de quatre jours, lançant ainsi définitivement sa nouvelle aventure à l’OM.

« Quand j’ai vu qu’il a signé ici, je voulais signer direct » Un joueur sur lequel il y a beaucoup d’attente en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, le plus cher de l’histoire du club. Au micro de Téléfoot, Timothy Weah, prêté avec option d’achat par la Juventus, s’est exprimé à propos d’Igor Paixao, assurant que sa signature lui avait encore plus donné envie de venir à l'OM.