OM : «Je voulais signer direct», le transfert historique qui l’a convaincu !

Arrivé cet été en provenance du Feyenoord Rotterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, le plus cher de l’histoire du club, Igor Paixao a définitivement convaincu Timothy Weah de venir à l’OM. Comme l’a confié ce dernier, quand il a vu que le Brésilien avait signé à Marseille, il a eu envie de faire de même.
Après son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi en Ligue des champions, Igor Paixao a enchaîné samedi sur la pelouse de Metz (0-3). Auteur de l’ouverture du score, le Brésilien a inscrit son troisième but en l’espace de quatre jours, lançant ainsi définitivement sa nouvelle aventure à l’OM.
« Quand j’ai vu qu’il a signé ici, je voulais signer direct »
Un joueur sur lequel il y a beaucoup d’attente en raison du montant de son transfert, estimé à 35M€ bonus compris, le plus cher de l’histoire du club. Au micro de Téléfoot, Timothy Weah, prêté avec option d’achat par la Juventus, s’est exprimé à propos d’Igor Paixao, assurant que sa signature lui avait encore plus donné envie de venir à l'OM.
« Un Brésilien comme ça, technique, c’est toujours la magie »
« Quand il est arrivé, quand j’ai vu qu’il a signé ici, je voulais signer direct. C’est un joueur de haut niveau, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Quand tu vois un Brésilien comme ça, technique, c’est toujours la magie. Qui va le plus vite entre nous deux ? C’est moi (rire) », a déclaré Timothy Weah.