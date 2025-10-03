Transfert historique à l'OM, De Zerbi annonce du lourd !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille. Le club phocéen s’est notamment offert les services d’Igor Paixao, qui est arrivé contre un chèque de 35M€ bonus compris, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire de Marseille. Le Brésilien monte en puissance depuis quelque temps, mais selon Roberto De Zerbi il n’a pas encore montré tout son potentiel.

Mardi soir, l’OM s’est offert une démonstration face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Le club phocéen s’est imposé 4-0 devant son public et a donc lancé sa saison en coupe d’Europe. Marseille a pu compter notamment sur Igor Paixao, qui a inscrit un doublé.

« Paixao est en train de revenir au niveau qu'on lui connaissait avant » Blessé dernièrement, Igor Paixao commence donc à retrouver des sensations et à prouver tout son talent. Toutefois, selon Roberto De Zerbi, qui s’est exprimé en conférence de presse, l’attaquant brésilien peut encore faire beaucoup mieux, ce qui promet pour son futur à l’OM. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Parfois sur certains joueurs il faut investir en amont si on veut améliorer la condition physique et morale aussi. Quand ils sont sur le terrain, c'est la meilleure formule pour les aider. J'essaie de le faire jouer tout le temps. Quand il commence à baisser au niveau de son rendement, qu'il risque la blessure ou de trop se fatiguer, je le remplace. On souffre un peu de l'absence de Traoré. Contre l'Ajax, Gomes a joué. J'aurais peut-être dû le faire jouer à un autre poste. Mais Paixao est en train de revenir au niveau qu'on lui connaissait avant. »