OM : De Zerbi annonce un mercato de folie !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a assurément été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Le club phocéen a recruté une douzaine de joueurs et Roberto De Zerbi est très content de ces nombreuses arrivées. Cela a permis à Marseille de traverser une bonne période, avec notamment quatre victoires en cinq matches.

Cette saison, l’OM a pour ambition de concurrencer le plus possible le PSG. Une mission qui est pour le moment réussie par le club phocéen, qui n’accuse que trois points de retard sur le champion de France et qui l’a surtout battu lors du premier Classique de la saison (1-0).

L’OM a réalisé un gros mercato Si l’OM parvient à rivaliser avec le PSG, c’est car il a réussi un mercato de qualité. Le club phocéen a accueilli plusieurs joueurs importants en toute fin de mercato et cela a fait très plaisir à Roberto De Zerbi qui s’est exprimé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le mois d'août a été difficile. De par les résultats d'abord. Et l'histoire Rabiot-Rowe avec le mercato qui a décollé les derniers jours. On n'a rien fait de spécial, on a toujours travaillé de la même manière. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de joueurs forts, tous ensemble, et qui sont de belles personnes. »