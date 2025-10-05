Transfert au PSG : C’est la folie… en Chine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de remplacer Gianluigi Donnarumma cet été, le PSG est allé chercher Lucas Chevalier. Moyennant 55M€, le portier français est arrivé en provenance du LOSC, changeant forcément de dimension en rejoignant le club de la capitale. Désormais, les sollicitations sont beaucoup plus nombreuses et viennent même de l’autre bout du monde comme l’a raconté le clan Chevalier.

Cet été, ce sont 3 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG. Parmi eux, on retrouve notamment Lucas Chevalier. Après avoir brillé dans les buts du LOSC, le gardien français était vivement réclamé par Luis Enrique. Le club de la capitale a alors fait les efforts nécessaires pour s’offrir le joueur âgé de 23 ans. Chevalier a ainsi posé ses valises au PSG, voyant sa cote de popularité grimper en flèche.

« Avec Paris, ça a pris une autre dimension » Père de Lucas Chevalier, Freddy a raconté certaines des conséquences du transfert de son fils au PSG. Ainsi, pour La Voix du Nord, il a notamment avoué recevoir de nombreuses demandes en provenance de Chine : « On reçoit des demandes d’autographes de Chine. J’en recevais déjà quand Lucas était au LOSC, mais avec Paris, ça a pris une autre dimension. On en reçoit une dizaine par semaine. Ça vient d’Allemagne aussi. Pour l’instant, on a répondu à tous ceux qui mettent une enveloppe timbrée pour le retour ».