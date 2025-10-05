Flop du mercato : Le PSG économise plusieurs millions d’euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani est toujours sous contrat avec le PSG. C’est en 2023 que le club de la capitale a recruté l’international français, l’achetant alors à l’Eintracht Francfort. A l’époque, il était question d’un montant de 90M€ pour le transfert de Kolo Muani. La vérité serait finalement bien différente.

Grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG peut se permettre de lâcher des sommes folles pour recruter des joueurs. Toutefois, cela n’est pas tout le temps synonyme de réussite. En effet, le club de la capitale a connu plusieurs flops dans son recrutement ces dernières années. Ça a notamment été le cas avec Randal Kolo Muani. Un échec qui a coûté cher au PSG mais finalement moins que prévu…

« Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros » Combien a donc dépensé le PSG pour recruter Randal Kolo Muani ? En 2023, le transfert du Français en provenance de Francfort était annoncé à 90M€. Toutefois, pour 100% PSG, Fabrice Hawkins a expliqué sur ce dossier RKM : « Déjà, contrairement à ce qui se dit partout, Randal Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros. Je vais même dire, si le PSG réussit à bien le vendre, il n’aura rien coûté au PSG. Mais pour ça il faudra bien le vendre, pour l’instant ce n’est pas le cas car il est prêté sans option d’achat à Tottenham ».