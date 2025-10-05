Ousmane Dembélé Ballon d’Or : La réponse cash de Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent le 22 septembre dernier pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or à Paris, Didier Deschamps n'a pas manqué le sacre d'Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus connaît très bien l'attaquant du PSG évidemment et il n'avait pas pu cacher sa joie après l'annonce du verdict. Néanmoins, pas question pour lui de traiter les choses différemment même après cette récompense reçue par Ousmane Dembélé.

Après une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été largement récompensé par le Ballon d'Or le mois dernier. Une distinction personnelle exceptionnelle pour le joueur de 28 ans qui a ravi tout le monde dans le football français. A commencer par Didier Deschamps, qui estime toutefois que rien n'a changé dans sa manière de gérer l'Equipe de France.

Deschamps répond cash sur Dembélé et le Ballon d'Or Même si le Ballon d'Or lui a certainement apporté un nouveau statut dans l'histoire du football français, Ousmane Dembélé ne devrait pas voir les choses changer en retrouvant les Bleus. Didier Deschamps ne veut pas changer sa manière de faire pour sa dernière année à la direction des Bleus. « Quels sentiments m’ont traversé pour le Ballon d’Or de Dembélé ? De la joie ? Oui. De la fierté ? Oui. De la reconnaissance ? Oui. Est-ce qu’un Ballon d’Or se gère différemment dans un vestiaire ? Non. Son statut a changé ? Non » répond-il à Téléfoot.