Dembélé : La fake news annoncée par Deschamps !

Tout a changé pour Ousmane Dembélé. Il y a un an encore, le français était régulièrement la cible des critiques, notamment pour ses performances face au but. Mais Luis Enrique a totalement relancé sa carrière en décidant de l’aligner dans l’axe de son attaque, ce qui a d’ailleurs bien rendu service au PSG.
Tout a changé pour Ousmane Dembélé. Il y a un an encore, le français était régulièrement la cible des critiques, notamment pour ses performances face au but. Mais Luis Enrique a totalement relancé sa carrière en décidant de l’aligner dans l’axe de son attaque, ce qui a d’ailleurs bien rendu service au PSG.
Dembélé dans l’axe en équipe de France aussi ?
Interrogé sur ce coup de génie de son entraineur, Ousmane Dembélé a pourtant expliqué qu’il a toujours demandé de jouer dans l’axe. « C’est une position que j’aimais beaucoup, j’ai toujours dit en plus à mes entraîneurs de me mettre dans l’axe parfois. Je peux vous surprendre » a déclaré la star du PSG, dans Téléfoot.
La réponse de Deschamps
Invité du même programme, Didier Deschamps a pourtant assuré que Dembélé ne lui a jamais demandé un changement de position depuis qu’il est en équipe de France. « M’a-t-il déjà proposé de jouer dans l’axe ? Non » a fermement répondu le sélectionneur tricolore, sur TF1.