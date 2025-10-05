Dembélé : La fake news annoncée par Deschamps !

Axel Cornic

Tout a changé pour Ousmane Dembélé. Il y a un an encore, le français était régulièrement la cible des critiques, notamment pour ses performances face au but. Mais Luis Enrique a totalement relancé sa carrière en décidant de l’aligner dans l’axe de son attaque, ce qui a d’ailleurs bien rendu service au PSG.

Dembélé dans l’axe en équipe de France aussi ? Interrogé sur ce coup de génie de son entraineur, Ousmane Dembélé a pourtant expliqué qu’il a toujours demandé de jouer dans l’axe. « C’est une position que j’aimais beaucoup, j’ai toujours dit en plus à mes entraîneurs de me mettre dans l’axe parfois. Je peux vous surprendre » a déclaré la star du PSG, dans Téléfoot.